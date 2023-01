Accident rutier, la Gura Vaii. Un barbat fara permis de conducere a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate

Politistii dela postul Recea au fost sesizati printr-un apel de urgenta, cu privire la faptul ca pe DJ 104A, in localitatea Gura Vaii, s-a produs, la data de 02.01.2023, in jurul orei 18.00, un accident rutier soldat cu pagube materiale, in care conducatorul unui autovehicul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit un stalp de electricitate.,,In cadrul audierilor, conducatorul auto a precizat ca in timpul condusului a avut alte preocupari care i-au distras atentia, moment in ... citeste toata stirea