Accident rutier pe autostrada A1, in zona localitatii Sacel

Politistii Biroului Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva intervin la un accident rutier produs pe A1, la km. 267, pe sensul Sebes - Sibiu, in zona localitatii Sacel."Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un ansamblu tir pe banda 1, un barbat in varsta de 46 de ani, din judetul Dambovita, a acrosat un ansamblu tir defect si un cap tractor aflate pe banda de urgenta, apoi a acrosat un autoturism condus pe banda 2", a explicat Elena Welter, ... citește toată știrea