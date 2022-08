Un accident rutier a avut loc pe DN 1, in apropiere de intersectia sens giratoriu cu DN 7C (spre Balea), luni, 22 august a.c. Din primele cercetari, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta fata de autovehiculul din fata, conducatorul unui autoturism a tras de volan si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus dinspre Brasov. O pasagera in varsta de 54 de ani din ... citeste toata stirea