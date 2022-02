Un accident rutier s-a petrecut pe DN1, intre Codlea si Vladeni duminica, 6 februarie a.c., in jurul orei 19.00, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 2 victime constiente. La fata locului s-au deplasat: un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ, o autospeciala de la SVSU Codlea. Victimele sunt transportate la spital.Tot pe DN 1, la kilometrul ... citeste toata stirea