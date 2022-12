Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule a avut loc marti, 20 decembrie a.c., pe DN 1, la iesirea din Ghimbav spre Codlea. In urma coliziunii, o persoana a suferit leziuni pentru care necesita ingrijiri medicale."In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, pe DN1, intre localitatile Ghimbav si Codlea, a avut loc un accident de circulatie, in care au ... citeste toata stirea