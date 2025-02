Accident rutier pe DN1, la Oltet, cu patru victime. Doua persoane au fost transportate la spital

Un accident rutier grav s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN1, in localitatea Oltet. Conducatorul unui autoturism a scapat controlul directiei de mers, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului, in apropiere de raul ce traverseaza satul. In autoturism se aflau 4 persoane printre care si un minor. La fata locului au ... citește toată știrea