Accident rutier pe Ocolitoarea Brasovului, intr-un sens giratoriu.

Accident rutier pe Ocolitoarea Brasovului, in sensul giratoriu de la intersectia cu drumul spre Tarlungeni. In urma accidentului au rezultat doua victime constiente, dintre care si un copil in varsta de 6 ani.La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD si o autospeciala cu apa si spuma.S-a intervenit pentru acordarea asistentei medicale. Ulterior, copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie, iar adultul a fost transportat la Spitalul Judetean, ... citeste toata stirea