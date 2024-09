Accident rutier pe Valea Bogatii cu trei victime

Un accident rutier s-a produs miercuri, 11 septembrie a.c., in jurul orei 12.30, pe DN13, in zona serpentinelor de pe Valea Bogatii. In urma impactului dintre un autoturism si un autocamion au rezultat trei victime. " La fata locului au fost directionate o autocisterna cu apa si spuma si modul de descarcerare, 3 echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, si un echipaj ... citește toată știrea