Patru accidente au avut loc, in aceasta dimineata, la giratoriul de pe centura Brasovului, spre Tarlungeni si pe strada Zizinului.Astfel, in jurul orei 1,35, in sensul giratoriul ce face legatura intre VO1K si DJ103A, o autoutilitara ce tracta o remorca s-a rasturnat pe partea dreapta. In urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, fara ... citeste toata stirea