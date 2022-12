Accidentul de pe Calea Feldioarei: 9 victime, niciun sofer n-au oprit sa ajute

Au inceput sa apara inregistrarile de la accidentul de marti, 13 decembrie (in jurul orelor 18.30), de pe Calea Feldioarei din Brasov (DN13, la iesire din Brasov catre Sighisoara).A fost un impact atat de puternic intre un microbuz si un autoturism, incat vehiculele au fost "catapultate" fiecare pe cate o parte a strazii.In microbuz se aflau 8 persoane, in autoturism - 4, iar 9 au ajuns la spital, printre care sI 3 copii.Potrivit noilor informatii. un angajat ISU Brasov care se afla in ... citeste toata stirea