Accidentul din 2 mai: Procurorii cer condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de inchisoare, pedeapsa maxima

Procurorii au cerut vineri pedeapsa maxima posibila, respectiv 10 ani, 6 luni si 20 de zile, pentru Vlad Pascu,autorul accidentului rutier din localitatea 2 Mai, in vara lui 2023, in urma caruia doi tineri si-au pierdut viata.Vlad Pascu este judecat pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea unui vehicul sub ... citește toată știrea