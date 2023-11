Dupa primul esec al primarului Brasovului, in incercarea de demitere a viceprimarului Sebastian Rusu, presedintele Organizatiei municipale Brasov a PSD, Lucian Patrascu, a catalogat aceasta situatie ca fiind un "razboi politic" al unui partid imatur politic."Neintelegerile, lipsa de transparenta, lipsa de comunicare politica, ne-au adus in fata unui fapt fara precedent in istoria recenta a politicii brasovene - solicitarea votului pentru demiterea unui viceprimar. Acest veritabil razboi ... citeste toata stirea