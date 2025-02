Achizitii pentru bibliotecile digitale din judetul Brasov

Proiectul "Crearea unei retele de hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov" a ajuns in faza licitatiilor. Proiectul gestionat de CJ Brasov este finantat prin PNRR si este in valoare de 20.174.295,91 lei din care fondurile europene nerambursabile se cifreaza la 12.715.188,12 lei. Proiectul are ca parteneri Biblioteca Judeteana "George Baritiu" Brasov si urmatoarele unitati administrativ-teritoriale care administreaza biblioteci publice: Municipiul Codlea, ... citește toată știrea