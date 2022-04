Acolo unde este neputinta omeneasca, insusi Dumnezeu vine si desavarseste - despre pictura in fresca cu Flaviana Enache

Asa cum incepe fiecare interviu, si acesta va porni tot cu o poveste, povestea in care am cunoscut omul, in care am simtit starea de visare artistica ce statea ascunsa in fiinta firava din fata mea, acel tremur al vocii care imi spunea ca acolo se afla o poveste.Au trecut anii pana sa observ artistul, unele lucruri nu se dezvaluie asa usor, o postare timida si ascunsa ochiului neavizat mi-a atras atentia, o fresca. In acel moment am regasit artistul, liniile din fresca aveau tremurul vocii. ... citeste toata stirea