Crestinii ortodocsi sarbatoresc, pe 1 octombrie, Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoarea aminteste de aratarea Maicii Domnului in biserica din Vlaherne.Pe 1 octombrie 911, se facea priveghere in aceasta biserica, pentru salvarea cetatii care era asediata.La ora patru dimineata, Maica Domnului s-a aratat inaintea poporului, stand in vazduh si ... citeste toata stirea