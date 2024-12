ACS Pro Elit, locul unde se formeaza campionii

La Brasov din 8 decembrie ia nastere un loc special pentru copiii pasionati de fotbal.A C S Pro Elit. Acest club a fost creat pentru a le oferi celor mici nu doar antrenamente, ci o experienta unica, unde distractia, prietenia si pasiunea pentru sport merg mana in mana.Proiectul *A C S Pro Elit* isi propune sa fie mai mult decat un club de fotbal - un loc unde copiii se dezvolta atat pe teren, cat si in afara lui. Prin joc, ... citește toată știrea