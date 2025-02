Acte necesare pentru viza de flotant

Viza de flotant este un document eliberat de catre autoritatile locale din Romania care atesta faptul ca o persoana are dreptul de a locui intr-o anumita locatie, chiar daca nu detine acolo o proprietate sau nu are contract de inchiriere incheiat pe numele sau.Aceasta permite persoanei respective sa se inregistreze cu domiciliul in respectiva locatie, dar nu ii confera drepturi de proprietate sau de inchiriere asupra acesteia.Viza de flotant este utila in situatiile in care o persoana ... citește toată știrea