Actionau in gasca: 9 inculpati, plasau cecuri fara acoperire

Politistii Capitalei au efectuat, miercuri, 17 aprilie, 20 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete intr-un dosar de inselaciune prin emiterea de CEC-uri si bilete la ordin fara acoperire, cu un prejudiciu adus unui numar de 12 societati comerciale estimat la 1,5 milioane de lei. "S-au pus in executare 20 de mandate de perchezitie domiciliara si 9 mandate de aducere in Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati, Dambovita, Brasov si Giurgiu, intr-un dosar penal privind fapte de inselaciune", ... citește toată știrea