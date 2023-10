Vineri, 6 octombrie, si sambata, 7 octombrie, politistii brasoveni au fost prezenti, ca de obicei, pe strazile din judet, dar au organizat si o actiune ampla in municipiul Brasov, alaturi de politistii locali, cu scop preventiv si de sanctionare a celor care incalca legea. "Actiunile politistilor s-au desfasurat in mai multe intervale orare si s-a actionat cu preponderenta in zonele centrale sau intens circulate din localitate", a anuntat agent sef principal Daniel Zontea, purtatorul de cuvant ... citeste toata stirea