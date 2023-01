In cursul zilei de miercuri, in intervalul orar 10.00 - 11.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier si Sectiile 1 - 5 Politie au organizat si desfasurat o actiune tip "BLITZ" pe raza municipiului Brasov, vizati in principal fiind pietonii.In total s-au aplicat 43 de sanctiuni contraventionale pentru ... citeste toata stirea