Actiune comuna de 8 Martie

Politisti, jandarmi, pompieri si-au dat mana in Piata Sfatului din Brasov si le-au facut cate o frumoasa surpriza de 8 Martie doamnelor si domnisoarelor care se aflau in zona. Reprezentantii fortelor de ordine si salvatorii de vieti le-au daruit femeilor, de ziua lor, cate o floare si le-au facut cate o urare. "Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne din Brasov au ales o altfel de actiune, una in care vrem sa sarbatorim femeia, vrem sa-i oferim o floare, sa-i uram o primavara frumoasa si ... citește toată știrea