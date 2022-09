Actiune comuna Politie-DSV, in zonele scolilor din Victoria

In cursul zilei de marti, 20 septembrie, politisti din cadrul Politiei Orasului Victoria, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov, au organizat si desfasurat activitati specifice in vederea asigurarii a unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica in zona unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si in zona adiacenta acestora. Politistii au efectuat verificari privind modalitatea de asigurare cu paza/sisteme de ... citeste toata stirea