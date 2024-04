Actiune de ecologizare in zona DN1E, pe traseul Valea Cetatii - Poiana Aviatorilor

Actiune de ecologizare la Rasnov, in zona DN1E, pe traseul Valea Cetatii - Poiana Aviatorilor.Voluntarii sunt asteptati joi, sa ajute la ecologizarea traseului dintre Valea Cetatii si Poiana Aviatorilor.Ocolului Silvic Rasnov, in parteneriat cu Primaria Orasului Rasnov, organizeaza joi, 11 aprilie, o actiune de ecologizare in zona DN1E, pe traseul mentionat.Cei care vor sa dea o mana de ajutor sunt asteptati in ziua de joi, la Rasnov, in parcarea de pe Valea Cetatii, la ora 10.00. ... citește toată știrea