Actiunea de deratizare pe domeniul public si privat in municipiului Brasov, etapa I din anul 2022

CORAL IMPEX SRL cu sediul secundar in Municipiul Brasov, str. Harmanului, nr. 50, sc. B, ap. 1, ap. 4, tel./fax: 0268/331.299, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in Municipiul Brasov, incheiat cu Municipiul Brasov va aduce la cunostinta ca incepand cu data de 28.03.2022 se va demara actiunea de deratizare pe domeniul public si privat al Municipiului Brasov.Pentru efectuarea serviciilor de deratizare, ... citeste toata stirea