Actorul fagarasean Mihai Giuritan, in ,,Dosarul Brancoveanu", la Teatrul Sica Alexandrescu din Brasov

Spectacolul "Dosarul Brancoveanu", in regia lui Mihai Lungeanu, in care rolul principal ii revine actorului fagarasean Mihai Giuritan, se va juca la Teatrul Sica Alexandrescu din Brasov in data de 3 martie, incepand cu ora 19:00. Durata evenimentului este de 1h, fara pauze. Spectatorii vor fi martorii unui spectacol care are in prim-plan un trecut, prezent, viitor, unite, intrepatrunse, despartite si reintregite. Istorie scrisa si nescrisa, reflectii asupra conditiei umane vor prinde viata prin ... citeste toata stirea