Actrita Andreea Hristu, nascuta la Brasov, a fost batuta joi in Parcul Cismigiu, din Bucuresti. Patru barbati au asistat la agresiune si niciunul nu a reactionat.Andreea Hristu, actrita la Teatrul Excelsior,este revoltata dupa ce a fost batuta in Parcul Cismigiu, in plina zi. Ea povesteste ca a refuzat sa-i dea bani unui barbat care cersea, iar acesta a sarit la bataie.Andreea Hristu spune ca patru barbati au asistat la agresiune si nici macar nu s-au ridicat de pe banca.Andreea Hristu a ... citeste toata stirea