Actul sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol

Actual sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol, au decis, luni, deputatii din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, care au votat favorabil o initiativa legislativa privind cresterea consimtamantului in Romania.Initiativa a fost adoptata sub presiunea societatii civile. Comunitatea Declic a adus, in Parlament, chiar in fata salii Comisiei Juridice, o statuie de 2 metri care reprezinta suferinta unui copil abuzat sexual."Este o victorie a societatii civile. Peste 100 de mii de ... citeste toata stirea