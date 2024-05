Acum e lege: Copiii au dreptul de a fi tratati cu respect de profesori

La gradinita si la scoala, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre profesori, personalul didactic auxiliar si cel administrativ si de a fi sprijinit si informat asupra drepturilor sale, potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial. Este vorba despre Legea nr. 123 din 30 aprilie 2024, pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, noteaza Edupedu.ro.Tot in lege apare ca pedepsele corporale sau alte tratamente ... citește toată știrea