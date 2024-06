"Acum ori niciodata": Sedinta de indata pentru doua proiecte europene, in ultima zi de depunere

Consilierii locali brasoveni au fost convocati de primarul Brasovului, Allen Coliban, pentru miercuri, 12 iunie, ora 10.00, intr-o sedinta de indata, pentru a aproba doua hotarari necesare obtinerii fondurilor europene. Conform purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, alesii au fost convocati intr-o sedinta de urgenta avand in vedere ca in 12 iunie este ultima zi in care se mai pot depune cererile de pentru "fazarea" a doua proiecte pentru care municipalitatea a obtinut ... citește toată știrea