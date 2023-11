Din Parcul National Piatra Craiului vin imagini spectaculoase, "ascunse" pana acum de privirile "muritorilor". In aceasta perioada are loc "bocanitul cerbilor", cand superbele animale se lupta, folosindu-si coarnele ajunse la maturitate, pentru suprematia asupra cardurilor de ciute. Este un ritual al imperecherii, care de regula incepe in septembrie si se incheie in octombrie, dar din cauza perioadei mai calduroase continua si in luna noiembrie in acest an.Cerbii isi anunta prezenta in timpul ... citeste toata stirea