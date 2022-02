Acuza ca au fost concediati pentru ca si-au cerut drepturile. Angajatii unei firme a Primariei Brasov au apelat la justitie

Muncitorii concediati de RIAL, societatea aflata in subordinea Primariei Brasov, isi cauta dreptatea in justitie. Oamenii spun ca au fost dati afara cei mai buni muncitori pentru ca au indraznit sa isi ceara drepturile. Ce declara directorul societatii. Concediati la finalul anului 2021, mai multi angajati ai societatii RIAL spun ca s-au adresat instantei pentru ca au fost dati afara - in opinia lor - in mod subiectiv. Directorul societatii, Sorin Jula, a anuntat inca din vara anului trecut ca ... citeste toata stirea