Consilierul local Alexandra Crivineanu (PSD) spune ca Primaria Brasov trebuie sa mute de urgenta, persoanele fara adapost in noul Camin de pe strada Panselelor. Liderul de grup al consilierilor locali social-democrati sustine ca viceprimarul Flavia Boghiu (USR) tergiverseaza mutarea beneficiarilor de pe strada Zizinului."Oamenii de la Centrul de zi si Centrul rezidential nu mai pot ramane nicio zi in plus in conditiile precare din cladirea de pe strada Zizinului! Sunt ani de zile de cand ... citeste toata stirea