Adaposturi de protectie civila in Fagaras si Victoria. Unde sunt adaposturile autorizate

Adaposturi de protectie civila exista atat la Fagaras, dar si Victoria si sunt sub coordonarea serviciului specializat din cadrul administratiilor publice locale. Conform IGSU, in Fagaras sunt 19 adaposturi publice, iar la Victoria 20. In general aceste locatii sunt stabilite la subsoluri de blocuri sau cladiri publice unde spatiile permit adapostirea unui numar insemnat de persoane in caz de alarma. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a facut publica o lista a adaposturilor de ... citeste toata stirea