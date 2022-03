Adaposturile de caini din judetul Brasov, la control. Oamenii legii au dat amenzi de 19.000 lei pentru neregulile gasite

Biroul pentru Protectia Animalelor Brasov, in colaborare cu reprezentanti ai Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Brasov, au organizat, in perioada 27 ianuarie - 4 martie 2022, si desfasurat actiuni ce au avut ca scop verificarea legislatiei incidente domeniului privind protectia animalelor. Printre obiectivele actiunii s-au numarat indrumarea si instruirea privind normele legale stipulate in O.U.G. nr. 155/2001 privind gestionarea cainilor fara stapan, precum si in H.G. ... citeste toata stirea