Adaugarea de omega-3 in dieta poate contribui la imbunatatirea starii de spirit si la reducerea agresivitatii

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit ca omega-3, care se gaseste in alimente precum pestele, semintele de in si nucile, poate reduce comportamentul agresiv si violent, transmite Medical News Today.Cercetarea, condusa de Adrian Raine si Lia Brodrick, a implicat o meta-analiza a 3.918 participanti din mai multe studii si a constatat ca suplimentarea dietei cu omega-3 poate diminua atat agresivitatea reactiva (un co!