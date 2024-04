Adeptii tariei

Romanii au inceput, de cativa ani, sa consume tot mai multe bauturi spirtoase si sa reduca cantitatea de bere sau vin. Potrivit ultimului raport al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), romanii dau gata anual 11 litri de alcool. Astfel, un roman bea, in medie, in fiecare an, aproape trei litri de bauturi alcoolice distilate, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica, cu aproximativ un litru in plus fata de 2020.Consumul considerat sigur e sub ... citește toată știrea