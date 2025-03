Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen: Investitorii vor resimti in acest an impact pozitiv (6 martie)

Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen a sporit considerabil atractivitatea tarii pentru investitiile straine, iar impactul pozitiv al acestei schimbari va fi resimtit inca din acest an de companiile care au investit deja in Romania. Viteza crescuta de circulatie a bunurilor si serviciilor va facilita dezvoltarea economica, iar in paralel, aderarea la OCDE va consolida statutul ... citește toată știrea