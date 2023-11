Doua sentinte definitive au fost emise una dupa alta de instantele de la Brasov in cazul mortii primarului comunei Jibert, Iancu Boeriu, la un an si 8 luni de la tragicul eveniment ce a socat comunitatea locala. Este vorba despre doua dosare penale constituite, unul anul trecut (Dosar 1400/62/2022) si altul in acest an (Dosar nr. 2186/62/2023).Sentinta din 9 noiembrie 2023In primul dosar, cel din 2022, Curtea de Apel Brasov l-a gasit vinovat pe consilierul local Buta Gheorghe din Jibert, ... citeste toata stirea