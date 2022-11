ADI ISO Mediu a inceput demersurile pentru delegarea serviciilor de sortare si tratare a deseurilor

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu (ADI ISO Mediu) Brasov va semna in prima parte a anului viitor contractele de delegare de gestiune pentru activitatile de sortare si transfer a deseurilor. Masura este impusa printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului intrata in vigoare in 30 septembrie 2022, in care este prevazut ca delegarea gestiunii amintite trebuie incheiata in termen de 120 de zile.Pentru incepe procedurile pentru delegarea activitatilor de sortare si transfer, ADI ISO ... citeste toata stirea