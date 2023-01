ADI ISO Mediu Brasov a dat startul inscrierilor pentru Campania "EcoAtitudine - Judetul Brasov Recicleaza". Inscrieri pana la 10 februarie 2023

Campania de educatie ecologica si mediu "EcoAtitudine - Judetul Brasov Recicleaza" realizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu Brasov in colaborare cu unitatile de invatamant din judet a dat start inscrierilor. Scolile sunt invitate sa se inscrie in acest program de constientizare care a ajuns la cea de-a III-a editie.,,Educatia ecologica poate incepe din momentul in care un copil poate diferentia "bun" de "rau", prin "rau" intelegand inclusiv gunoi, mizerie, suferinta. ... citeste toata stirea