ADI ISO Mediu Brasov a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru centrul de aport voluntar de la Tarlungeni

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov (ADI ISO Mediu Brasov) a stabilit un nou termen de depunere a ofertelor pentru amenajarea centrului de aport voluntar (CAV) de la Tarlungeni. Licitatia electronica pentru infiintarea si dotarea CAV-ului a fost lansata in 9 decembrie 2024, pe platforma electronica de achizitii publice, iar in 25 februarie, ADI ISO Mediu a publicat un anunt in care se mentioneaza ca noul termen de depunere a ofertelor este 14 martie.Conform anuntului ... citește toată știrea