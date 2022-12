ADI ISO Mediu Brasov a primit premiul EcoAtitudine

ADI ISO Mediu Brasov a participat la Simpozionul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara, Concluzii 2022. Previziuni 2023".Evenimentul s-a derulat pe parcursul a trei zile, in perioada 7-9 decembrie 2022, in municipiul Cluj-Napoca.Au fost prezenti reprezentantii Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara din toata tara, OIREP-uri, Operatori de salubritate."Astfel, in data de 8 decembrie, am cuantificat rezultatele colaborarilor din anul 2022, dar si planificarea activitatilor din ... citeste toata stirea