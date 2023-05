Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI ISO Mediu (ADI ISO Mediu) Brasov a semnat marti, 2 mai, contractele de finantate pentru amenajarea a doua centre de aport voluntar (CAV) in orasele Rasnov si Zarnesti. Acestea sunt doar primele doua astfel de documente, pentru ca in perioada urmatoare vor fi semnate contractele de finantare pentru alte trei investitii similare, ce urmeaza a fi realizate in localitatile Predeal, Codlea si Tarlungeni. Investitiile sunt finantate prin Planul National de ... citeste toata stirea