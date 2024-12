Incepand din 18 decembrie, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO MEDIU" Brasov (ADI ISO MEDIU Brasov) are o noua conducere. Astfel, in sedinta Adunarii Generale a Asociatilor (AGA), presedinte al ADI ISO MEDIU Brasov si al Consiliului Director a fost ales Szenner Zoltan, administratorul public al judetului Brasov. De asemenea, in Consiliul Director au mai fost alesi George Scripcaru (primarul municipiului Brasov) - vicepresedinte, Virgil Popa (primarul municipiului Sacele) - ... citește toată știrea