ADI ISO Mediu Brasov cauta un partener pe termen lung pentru sortarea deseurilor reciclabile

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" (ADI ISO Mediu) Brasov va transmite in perioada urmatoare in vederea publicarii in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP) documentatia de atribuire pentru semnarea unui contract multianual pentru activitatile de sortare a deseurilor de hartie, carton, metal, plastic si sticla colectate din deseurile municipale in statia de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile ... citește toată știrea