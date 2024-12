ADI ,,ISO Mediu" Brasov, licitatie pentru primul centru de aport voluntar. Investitia de 2,3 milioane de lei este finantata prin PNRR

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov (ADI ISO Mediu) a lansat in 13 decembrie licitatia pentru realizarea unui centru de aport voluntar la Tarlungeni, unde locuitorii vor putea depune gratuit deseuri ce nu pot fi predate operatorului de salubritate (de la mobilier la deseuri electrice).In acest proiect vor fi realizate amenajarile necesare asigurarii colectarii separate a deseurilor care nu pot fi preluate in sistem "door-to-door" (din usa in usa), respectiv deseuri ... citește toată știrea