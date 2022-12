ADI ISO Mediu Brasov, premiu pentru campania "Eco-Atitudine"

Modul in care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov a derulat campania "Eco Atitudine - Judetul Brasov recicleaza" a fost recompensat de un juriul extrem de exigent, care a stabilit castigatorii premiilor din cadrul Galei Premiilor Revistei "Infomediu Europa". Evenimentul s-a desfasurat in 9 decembrie la Cluj-Napoca, fiind parte a Simpozionului "Managementul deseurilor in economia circulara: concluzii 2022, previziuni 2023", ce a avut loc in perioada 7-9 decembrie. ... citeste toata stirea