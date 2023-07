Chiar daca acum este in vacanta de vara, campania Eco Atitudine, implementata in scolile din judetul Brasov, se va relua in luna septembrie, dupa ce incepe scoala.Proiectul este implementat in judetul Brasov de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu (ADI ISO Mediu) Brasov si Reciclyng International Magazine, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, ... citeste toata stirea