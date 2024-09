ADI ,,ISO Mediu" si Eco Civica Center organizeaza o noua campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice. In acest weekend, la Rasnov

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ISO Mediu Brasov, in parteneriat cu centrul de colectare Eco Civica Center si administratiile locale, organizeaza in aceasta toamna o noua serie de campanii de colectare a Deseurilor de Electronice si Electrocasnice (DEEE).O noua campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice se va desfasura la Rasnov, in acest weekend. Locuitorii Orasului Rasnov sunt incurajati sa se implice activ in ... citește toată știrea