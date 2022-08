ADI ISO Mediu va negocia in fiecare an tarifele de depozitare la rampa ecologica Fin-Eco

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu Brasov (ADI ISO Mediu) va semna, in numele celor 58 de primarii din judetul Brasov, contractul cu Fin-Eco, in baza caruia se vor depozita deseurile la rampa ecologica zonala de langa Brasov. Varianta finala a contractului a fost aprobata marti, 30 august, in sedinta Adunarii Generale a ADI ISO Mediu Brasov.Astfel, potrivit hotararii membrilor asociatiei, ADI ISO Mediu va negocia anual pretul contractului pana la data de 31 martie, iar tariful ... citeste toata stirea